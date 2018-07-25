Otto и Quelle прекращают работу в России

Интернет-магазины Quelle и Otto, которые входят в Otto Group, прекратили принимать заказы в России.

«Уведомляем вас о том, что интернет-магазин www.quelle.ru компании ООО «Директ каталог сервис» прекращает принимать заказы с 25 июля 2018 года», — говорится на сайте Quelle. Все заказы, поступившие до этой даты, будут обработаны и доставлены.

Такое же сообщение размещено на сайте интернет-магазина otto.ru, который перестал принимать заказы с 17 июля.

О том, что немецкая Otto Group закрывает в России магазины Quelle и Otto, сообщалось в апреле этого года. Причиной стала «глобальная стратегия», так как то же самое происходит и в других странах, кроме немецкоязычных.