Симфонический оркестр Удмуртии выступит в ижевской фан-зоне
Государственный симфонический оркестр Удмуртии проведет концерт в ижевской фан-зоне, организованной в парке Кирова.
Open-air «Музыка для всей семьи» пройдет 22 августа, сообщает пресс-служба Удмуртской Госфилармонии. Мероприятие начнется в 19.00.
«Известный своей любовью к экспериментам оркестр неоднократно давал концерты с рок-группами и ди-джеями, выступал на неординарных площадках — в торговых центрах, трамваях», — подчеркивается в сообщении организации.
Оркестр планирует исполнить произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Геннадия Гладкова и других композиторов.ОбществоКультура Удмуртия
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