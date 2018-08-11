Новости общества

13:34 МСК
Новости раздела
Общество

Симфонический оркестр Удмуртии выступит в ижевской фан-зоне

12:27, 11.08.2018

Государственный симфонический оркестр Удмуртии проведет концерт в ижевской фан-зоне, организованной в парке Кирова.

Open-air «Музыка для всей семьи» пройдет 22 августа, сообщает пресс-служба Удмуртской Госфилармонии. Мероприятие начнется в 19.00.

«Известный своей любовью к экспериментам оркестр неоднократно давал концерты с рок-группами и ди-джеями, выступал на неординарных площадках — в торговых центрах, трамваях», — подчеркивается в сообщении организации.

Оркестр планирует исполнить произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Геннадия Гладкова и других композиторов.

ОбществоКультура Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты