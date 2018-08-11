Королевский двор Нидерландов приобрел у мастеров из Татарстана две кареты

Королевский двор Нидерландов купил у мастеров из Набережных Челнов две кареты.



По словам руководителя фирмы «Каретный дворъ» Эдуарда Сахбиева, голландцы заказали сначала один экипаж, затем второй.

В видеоинструкции, которую направил умельцам официальный кучер королевы Нидерландов Армандо Флут говорилось, что у карет необходимо изменить размеры и добавить кованые узоры и корону на крышу.

Челнинские мастера специализируются на разработке и реставрации конных экипажей на протяжении 17 лет. Они поставляют кареты, как в зарубежные страны, так и российским бизнесменам и коллекционерам, говорится в материале телеканала НТВ.