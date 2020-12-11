Список персон

Сахбиев Эдуард Шавкатович

Промышленность, Производства

Общая информация

Родился 30 июня 1974 года в Набережных Челнах.

Образование

1993 гг.— окончил Лубянский лесхоз-техникум. Диплом мастера леса.
1997 г. — окончил УГЛТУ, Уральский государственный лесотехнический университет (бывший УЛТИ, УГЛТА). Диплом инженера лесного и лесопаркового хозяйства.
2003 г.— окончил КФУ (НЧФ), филиал Казанского (Приволжского) федерального университета (бывший КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина). Диплом юриста.

Трудовая деятельность

1994 г. — мастер леса Ямашенского лесничества.
1997–1998 гг. — начальник инспекторской группы национального парка «Нижняя Кама».
1998–2001 гг. — начальник отдела науки и экскурсионно-экологической пропаганды национального парка «Нижняя Кама».

С 2001 г. — директор ООО «Каретный дворъ».

Семейное положение: женат, четверо детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423801, ул Лермонтова, 50А
  • Телефон: (917) 396-2166
  • Email: mail@kareta.com.ru
  • Сайт: http://kareta.com.ru/

Дата последнего обновления: 11.12.2020

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