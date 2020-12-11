Сахбиев Эдуард Шавкатович
Общая информация
Родился 30 июня 1974 года в Набережных Челнах.
Образование
1993 гг.— окончил Лубянский лесхоз-техникум. Диплом мастера леса.
1997 г. — окончил УГЛТУ, Уральский государственный лесотехнический университет (бывший УЛТИ, УГЛТА). Диплом инженера лесного и лесопаркового хозяйства.
2003 г.— окончил КФУ (НЧФ), филиал Казанского (Приволжского) федерального университета (бывший КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина). Диплом юриста.
Трудовая деятельность
1994 г. — мастер леса Ямашенского лесничества.
1997–1998 гг. — начальник инспекторской группы национального парка «Нижняя Кама».
1998–2001 гг. — начальник отдела науки и экскурсионно-экологической пропаганды национального парка «Нижняя Кама».
С 2001 г. — директор ООО «Каретный дворъ».
Семейное положение: женат, четверо детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423801, ул Лермонтова, 50А
- Телефон: (917) 396-2166
- Email: mail@kareta.com.ru
- Сайт: http://kareta.com.ru/
Дата последнего обновления: 11.12.2020