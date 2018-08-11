Экономисты предложили новую формулу взамен балльной пенсионной системе

Альтернативой балльной пенсионной системе может стать формула, учитывающая заработок и стаж. Ее предложили эксперты Академии труда и соцотношений и ВШЭ.



Сейчас каждый год трудовой деятельности оценивается в пенсионных баллах, которые при выходе на пенсию суммируются и умножаются на стоимость балла, устанавливаемую правительством. К этой сумме прибавляется фиксированная выплата, которую государство устанавливает к страховой пенсии. Все вместе составляет размер будущей страховой пенсии.

В 2018 году для назначения страховой пенсии надо иметь минимум 9 лет стажа и 13,8 пенсионного балла, к 2025 году — 15 лет стажа и 30 баллов.



Эту систему предлагается заменить на стажево-заработковую. В этом случае полная пенсия будет выплачиваться при таком стаже, который физически будет возможно выработать только одновременно с достижением более высокого, чем сейчас, пенсионного возраста. Базой для системы мог бы стать показатель средней продолжительности трудовой деятельности граждан, передает РБК.

Источник, близкий к правительству, заявил, что идеи из доклада «могут быть восприняты при подготовке предложений по развитию системы социального страхования по поручению Голиковой».



Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует отказаться от балльной пенсионной системы. При этом с учетом изменений в пенсионной реформе размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.

