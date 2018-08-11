Россия может начать разработку литиевых месторождений в Боливии

Президент Боливии Эво Моралес провел переговоры с российской делегацией по поводу перспектив разработки боливийских месторождений лития.

«Сейчас продолжаются технические переговоры, чтобы найти возможности подписать контракты по проектам на соляных разработках в районах Уюни, Коипаса, Пастос-Грандес», — цитирует ABI посла России в Боливии Владимира Спринчана.

Уточняется, что в составе российской стороны на встрече присутствовали представители «Росатома».

Ранее «Роснефть» получила лицензию на разработку шельфовых месторождений газа в Венесуэле. Добыча сырья будет вестись на месторождениях Патао и Мехильонес.