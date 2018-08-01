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В результате крушения самолета в Мексике пострадали 80 человек, никто не погиб

02:03, 01.08.2018
В результате крушения самолета в Мексике пострадали 80 человек, никто не погиб
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В штате Дуранго в Мексике разбился самолет авиакомпании Aeromexico со 101 человеком на борту. В результате авиакатастрофы пострадали 80 человек, но никто не погиб.

На борту находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа, передает «Газета.ру».

Причины крушения самолета на данный момент неизвестны.

Ранее СМИ сообщили, что самолет потерпел крушение через 5 минут после взлета самолета из аэропорта Дуранго, расположенного в 40 минутах от центра города.

Происшествия
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