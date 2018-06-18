Россиянка Ласицкене одержала 43-ю победу подряд в соревнованиях по прыжкам в высоту

Фото: ru.wikipedia.org / Erik van Leeuwen

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на турнире в польском Ополе.

Ласицкене показала результат 1,94 м с первой попытки. Затем россиянка попыталась взять высоту 2,01 м, но все три попытки оказались неудачными. Второй стала представительница Узбекистана Надежда Дусанова (1,90 м), третьей — украинка Юлия Чумаченко (1,86 м), передает ТАСС.

Стоит отметить, что турнир в Польше стал 43-м подряд для россиянки, на котором она заняла первое место. Победная серия Ласицкене началась в июле 2016 года на Всероссийской летней Универсиаде.

Ранее Ласицкене первой среди российских спортсменов завоевала золотую медаль на ЧМ-2017 по легкой атлетике.