В ВТО поддержали Россию в споре с Евросоюзом

Всемирная торговая организация поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета и признала неправомерными ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal.



В том числе незаконным считается 50-процентное использование его мощностей, а также нормы ЕС о продаже газа на бирже и дискриминацию операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минэкономразвития.

«Принятые решения по всем трем блокам мер способны улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, а также выровнять условия конкуренции на рынке ЕС для российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта», — отметили в ведомстве.

При этом ВТО не поддержала возражения России против требований третьего энергопакета по разделению добычи и транспортировки газа.

Ранее Европейский суд приостановил решение Европейской комиссии (ЕК) по расширению доступа «Газпрома» GAZP +1,28% к газопроводу Opal.