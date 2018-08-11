Сегодня в Татарстане грозы и до +29

В субботу, 11 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами по республике пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +24°С до +29°С. В Казани днем ожидается от +26°С до +28°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +24°С до +26°С.

Ранее ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей республики о грозе и сильном ветре с 12 до 18 часов 11 августа.