МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 11 августа

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 12 до 18 часов 11 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем на востоке Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура днем по республике составит от +19°С до +24°С.