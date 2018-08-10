МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 11 августа
ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 12 до 18 часов 11 августа.
По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем на востоке Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура днем по республике составит от +19°С до +24°С.Общество Татарстан
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