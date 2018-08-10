Новости общества

12:19 МСК
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 11 августа

12:00, 10.08.2018
МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 11 августа
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 12 до 18 часов 11 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», днем на востоке Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура днем по республике составит от +19°С до +24°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты