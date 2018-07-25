В Казани выставили на продажу мультимедийный музей Старо-Татарской слободы

В Казани, на первой линии пешеходной улицы Каюма Насыри, выставили на продажу мультимедийный музей Старо-Татарской слободы.

Согласно объявлению на сайте Avito, стоимость объекта составляет 30 млн рублей. Помещение музея площадью 234 кв. метра расположено на первом этаже трехэтажного здания, имеются две отдельные входные группы. Комплекс музея представляет собой пять тематических залов.

В одном из них посетители смогут познакомиться с историей татар на тач-скринах. В других залах можно примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной, принять участие в татарском национальном чаепитии вместе с интерактивной бабушкой, покататься на санях в виртуальных очках, а также приобрести сувениры в национальной лавке.

Напомним, что мультимедийный музей Старо-Татарской слободы начал свою работу летом 2017 года.