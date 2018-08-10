Некоторых россиян лишат полисов ОМС

Военнослужащих, работников МВД и ФСИН лишат полисов обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий закон вступил в силу с сегодняшнего дня, 10 августа.



Нововведения исключат страхование граждан РФ, которые не подлежат ОМС, а также повысят качество планирования бюджетов ФФОМС, субъектов РФ и территориальных фондов ОМС, передает «Парламентская газета» со ссылкой на главу Федерального фонда ОМС Наталью Стадченко.

Отмечается, что проверять достоверность данных персонифицированного учета о застрахованных будут территориальные фонды ОМС. При этом правительство будет утверждать порядок и методики определения их количества.

Ранее сообщалось, что на лечение россиян в 2018 году запланировали на 21,5% больше денег, чем в прошлом году.