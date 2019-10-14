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В Казань прибыл зампредправления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов

23:34, 14.10.2019
В Казань прибыл зампредправления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов
Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов прибыл с рабочей поездкой в Татарстан. В Международном аэропорту «Казань» его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Завтра Маркелов и Минниханов посетят Иннополис, где обсудят перспективные направления развития сотрудничества между ПАО «Газпром» и предприятиями Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее стало известно, что «Газпром» к 2022 году построит в Татарстане сеть криогенных заправок.

БизнесОбщество Татарстан
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