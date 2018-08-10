В Перми на месяц закроют движение по улице Репина

В Перми на месяц закроют движение по улице Репина. Ограничение введут с 25 августа по 25 сентября.

Движение транспорта будет перекрыто в районе перекрестка с улицей Ухтинской в микрорайоне Гайва. Также будет полностью закрыто движение по улице Ухтинской от улицы Репина до улицы Мелитопольской, рассказали в городской мэрии.

Ограничения связаны с проведением работ по строительству сетей водоотведения для подключения дома по улице Ухтинской, 44.

Напомним, ранее стало известно, что также из-за ремонта на месяц перекроют центральную улицу Перми.