В Перми на месяц закроют движение по улице Репина
В Перми на месяц закроют движение по улице Репина. Ограничение введут с 25 августа по 25 сентября.
Движение транспорта будет перекрыто в районе перекрестка с улицей Ухтинской в микрорайоне Гайва. Также будет полностью закрыто движение по улице Ухтинской от улицы Репина до улицы Мелитопольской, рассказали в городской мэрии.
Ограничения связаны с проведением работ по строительству сетей водоотведения для подключения дома по улице Ухтинской, 44.
Напомним, ранее стало известно, что также из-за ремонта на месяц перекроют центральную улицу Перми.ОбществоИнфраструктура
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