В Перми из-за ремонта на месяц перекроют центральную улицу
С 6 августа на месяц в Перми закроют движение по улице Петропавловской.
Перекрытым окажется участок от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда», а также в районе перекрестка с Комсомольским проспектом. Там будут проходить работы по реконструкции тепловой сети.
Как отметили в городской мэрии, автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
Напомним, в Казани до 30 августа продлили ограничение движения по улице Зорге.
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