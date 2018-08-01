В Перми из-за ремонта на месяц перекроют центральную улицу

С 6 августа на месяц в Перми закроют движение по улице Петропавловской.

Перекрытым окажется участок от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда», а также в районе перекрестка с Комсомольским проспектом. Там будут проходить работы по реконструкции тепловой сети.

Как отметили в городской мэрии, автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

Напомним, в Казани до 30 августа продлили ограничение движения по улице Зорге.

