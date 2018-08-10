В ночном клубе в Узбекистане охранник зарезал чемпиона страны по ММА

Чемпион Узбекистана по ММА Джамшид Кенжаев в ночь с 8 на 9 августа был убит в ночном клубе «Аурум 898» Ташкента. Об этом сообщает местное издание Uznews.

Спортсмен пытался пронести на вечеринку нож, но на входе был остановлен охранниками. Между ними завязалась драка, Кенжаев нанес несколько колото-резанных ранений охранникам. Остановил бойца третий представитель охраны, чуть позже подоспевший на помощь.

В результате инцидента, Кенжаев получил удар ножом в область груди и скончался в больнице.

На данный момент прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело и проводит доследственную проверку.