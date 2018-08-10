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Глава УСБ МВД Саратовской области предстанет перед судом

14:11, 10.08.2018
Глава УСБ МВД Саратовской области предстанет перед судом
Фото: pixabay.com

Глава Управления собственной безопасности (УСБ) ГУМВД по Саратовской области Сергей Кашев предстанет перед судом за взятку в 6 миллионов рублей.

По информации следствия, с 25 сентября 2014 года по конец декабря 2017 года Кашев ежемесячно получал взятки от сотрудника органов внутренних дел за покровительство и попустительство по службе. Всего за это время ему было передано порядка 6 млн рублей.

Впоследствии полковник был задержан сотрудниками ФСБ. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 4,5 млн рублей. Несмотря на непризнание в ходе следствия силовиком своей вины, следователями СК собраны достаточные доказательства вины высокопоставленного полицейского.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Самаре задержали полицейского, который подозревается в получении взятки в крупном размере 600 тысяч рублей.

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