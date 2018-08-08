В Самаре полицейского обвиняют во взятке в 600 тысяч рублей

Сотрудники ФСБ в Самаре задержали полицейского, который подозревается в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, 6 августа этого года вечером полицейский получил взятку в в размере 600 тысяч рублей за непривлечение лица к уголовной ответственности. Передача денег состоялась в Промышленном районе города, сообщили в СУ СКР по Самарской области.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, задержанным оказался начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №7 УМВД России по Самаре. А взятку полицейский получил от мужчины, который обвиняется в хранении наркотиков и выращивании конопли.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее в Самаре задержали замначальника управления Росгвардии по подозрению во взятке.