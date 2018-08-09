Заммэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Оренбурга по градостроительству Геннадия Борисова задержали по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей от строительной компании.



«Борисов задержан с поличным при получении взятки в размере 2 млн рублей от генерального директора одной из строительных компаний за общее покровительство», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, Борисов действовал в составе группы по предварительному сговору с другими чиновниками. При этом не исключается, что заммэра систематически вымогал деньги у представителей строительных компаний, в том числе за выдачу разрешений на строительство.

В настоящее время уголовное дело расследуется Следственным комитетом РФ.