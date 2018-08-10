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В России за полтора года уволили более 1,7 тысячи чиновников за коррупционные нарушения

13:46, 10.08.2018
В России за полтора года уволили более 1,7 тысячи чиновников за коррупционные нарушения
Фото: ru.wikipedia.org / Andreykor

В России более 1,7 тысячи чиновников были уволены за 1,5 года в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

В Генпрокуратуре РФ отметили, что институт увольнения должностных лиц в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений является эффективным средством борьбы с коррупцией, передает RT.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2018 года федеральный закон «О противодействии коррупции» предусматривает ведение публичного реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. К 1 августа 2018 года в нем значилось более чем 270 лиц.

Отметим, что за первое полугодие 2018 года своих постов за коррупционные нарушения лишились 477 чиновников.

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