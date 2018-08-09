В России за полгода уволили почти 500 чиновников за коррупционные нарушения

По итогам первого полугодия 2018 года в России уволили 477 чиновников за коррупционные нарушения, в том числе за сокрытие имущества и доходов. Это на 100 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего к дисциплинарной ответственности привлечены 30,7 тыс. должностных лиц, передает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру.

Число выявляемых нарушений антикоррупционных требований сократилось со 161,1 тыс. до 139,5 тыс. По материалам прокурорских проверок возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 3,8 тыс. чиновников.

Ранее в Минюсте предложили наказывать за коррупцию руководителей компаний с государственным участием. Для этого в ведомстве хотят расширить перечень должностных лиц, которые подпадают под действие главы 30 УК («Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»).