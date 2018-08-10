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Владимир Колмыков возглавил НПО Лавочкина после аресте Лемешевского

12:45, 10.08.2018
Владимир Колмыков возглавил НПО Лавочкина после аресте Лемешевского
Фото: скриншот soyuzmash.ru

Новым генеральным директором НПО имени Лавочкина стал Владимир Колмыков. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Новый руководитель уже представлен коллективу предприятия, сообщает «РИА Новости».

Ранее Колмыков возглавлял красноярский завод «Красмаш», который производит баллистические ракеты «Синева» и «Сармат». После его ухода вакантное место занял Александр Гаврилов.

Ранее бывший гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский был задержан по делу о мошенничестве. Его обвиняют в хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса». С 3 августа совет директоров компании досрочно прекратил полномочия Лемешевского. Его обязанности временно исполнял Харун Карчаев.

ПромышленностьМашиностроение
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