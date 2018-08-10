Владимир Колмыков возглавил НПО Лавочкина после аресте Лемешевского

Новым генеральным директором НПО имени Лавочкина стал Владимир Колмыков. Об этом сообщили в «Роскосмосе».



Новый руководитель уже представлен коллективу предприятия, сообщает «РИА Новости».



Ранее Колмыков возглавлял красноярский завод «Красмаш», который производит баллистические ракеты «Синева» и «Сармат». После его ухода вакантное место занял Александр Гаврилов.

Ранее бывший гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский был задержан по делу о мошенничестве. Его обвиняют в хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса». С 3 августа совет директоров компании досрочно прекратил полномочия Лемешевского. Его обязанности временно исполнял Харун Карчаев.