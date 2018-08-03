Из НПО имени Лавочкина уволили арестованного гендиректора

Генеральный директор научно-производственного объединения им. Лавочкина Сергей Лемешевский, обвиняемый в хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса», досрочно отправлен в отставку. Информация об этом появилась на официальном сайте предприятия.

«На внеочередном заседании совета директоров АО «НПО Лавочкина», состоявшемся 2 августа 2018 года, принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «НПО Лавочкина» Сергея Антоновича Лемешевского с 03.08.2018», — говорится в сообщении.



Временно исполняющим обязанности гендиректора АО «НПО Лавочкина» назначен Харун Карчаев.



Напомним, что обвинение в хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса», помимо Лемешевского, предъявлено руководителю дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорю Третьякову. Лемешевский будет находиться под стражей до 19 сентября.