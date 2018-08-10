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КАМАЗ поставит Узбекистану 1,1 тыс. грузовиков для военных

10:52, 10.08.2018
КАМАЗ поставит Узбекистану 1,1 тыс. грузовиков для военных
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Челнинский КАМАЗ поставит Узбекистану 1,1 тыс. грузовиков для войсковых частей страны. О этом сообщил аким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов в ходе официальной встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Их начали собирать в Самарканде, там была свободная площадка, собрали первые 100 машин, военные их посмотрели, на этот год уже заказ 1,1 тыс. машин. Сейчас мы останавливаем выпуск MAN, на этой площадке будет работать КАМАЗ», — приводит его слова РБК.

Ранее стало известно, что грузовики КАМАЗ стали самыми популярными для сдачи в лизинг.

ПромышленностьОПК Татарстан
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