КАМАЗ поставит Узбекистану 1,1 тыс. грузовиков для военных

Челнинский КАМАЗ поставит Узбекистану 1,1 тыс. грузовиков для войсковых частей страны. О этом сообщил аким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов в ходе официальной встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Их начали собирать в Самарканде, там была свободная площадка, собрали первые 100 машин, военные их посмотрели, на этот год уже заказ 1,1 тыс. машин. Сейчас мы останавливаем выпуск MAN, на этой площадке будет работать КАМАЗ», — приводит его слова РБК.

Ранее стало известно, что грузовики КАМАЗ стали самыми популярными для сдачи в лизинг.