В Татарстан поставили 4 тонны рыбы и 3 тонны раков по липовым свидетельствам

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия, который оформил без соответствующих процедур по ветеринарному контролю документы на 4,2 тонны рыбы 3 тонны раков, подлежащих отправке в Татарстан.

Как сообщили в Сызранском линейном отделе МВД России на транспорте, всего полицейские установили 8 аналогичных эпизодов, совершенных в период с января по июль 2018 года. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».

Кроме того, проводится проверка по фактам оформления ветеринарным врачом подложных официальных документов на предмет установления составов преступлений, предусмотренных статьей «Служебный подлог».



Ранее в Татарстане возбудили уголовные дела в отношении шести браконьеров.