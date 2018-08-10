Лисин ответил анекдотом на предложение изъять 500 млрд рублей у металлургических компаний

Владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин рассказал анекдот в ответ на просьбу прокомментировать предложение помощника президента России Андрея Белоусова изъять у металлургических и химических компаний «сверхдоходы».

«Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет. Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему:

— Косой, меняешь?

— Меняю!

— Рубль на рубль двадцать?

— Да!

Обменялись, деньги настоящие. Медведь не понимает:

— Косой, а в чем бизнес-то?

— Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать.

— Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?

— Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато, какие обороты!» — рассказал Лисин «Ведомостям».

Накануне помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять 513,7 млрд рублей сверхдоходов у металлургов для выполнения майских указов.