В Казани нашли здание с адресом «ул. Декабристов возле дома 189»

В Казани нашли табличку с надписью «ул. Декабристов возле дома 189». По этому адресу расположен павильончик, в котором работает букмекерская контора.

«Мы работаем здесь около трех месяцев, а до нас здесь была пекарня. Когда мы въезжали, табличка уже висела. У нас и во всех документах так написано: «возле дома 189», — рассказали в организации.

В исполкоме Казани переадресовали вопрос поводу странного адреса собственнику объекта, поскольку адресные таблички изготавливаются по заказам владельцев зданий, пишет «Вечерняя Казань».