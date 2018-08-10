Банк «Возрождение» может возглавить член правления ВТБ — СМИ
Банк «Возрождение» может возглавить член правления ВТБ Геннадий Солдатенков вместо действующего председателя правления Марка Нахмановича.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, это произойдет в случае покупки банка группой ВТБ.
Ранее высокий суд Лондона разблокировал активы братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых на сумму €11 млн и $15,6 млн, в числе арестованных активов были акции банка «Возрождение», находящегося в процессе продажи банку ВТБ.ЭкономикаБанки
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