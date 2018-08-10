Новым гендиректором НПО имени Лавочкина станет глава «Красмаша» — СМИ

Новым гендиректором научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина станет глава завода «Красмаш» Владимир Колмыков.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, он будет представлен коллективу НПО сегодня, 10 августа.

Ранее гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, обвиняемого в хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса», досрочно отправили в отставку. Временно исполняющим обязанности гендиректора АО «НПО Лавочкина» назначен Харун Карчаев.