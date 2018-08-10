Бречалов встретится с участниками конкурса по выбору кандидатов на должность главы Ижевска

Перед началом работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Ижевска губернатор Удмуртии Александр Бречалов проведет встречу с участниками конкурса.



Встреча состоится сегодня, 10 августа, и Бречалов обсудит с кандидатами перспективы развития города, передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что участниками конкурса являются 13 человек, среди которых два представителя Татарстана — замдиректора филиала ПАО СК «Росгосстрах» в РТ Ренат Хайруллин и замдиректора ООО «УК «Строительно-монтажное предприятие-184» Роман Альчиков. Конкурсная комиссия отберет несколько кандидатов, из которых гордума утвердит главу Ижевска.

Ранее кандидат на пост главы Ижевска из Татарстана Роман Альчиков раскритиковал организованные местными журналистами дебаты.