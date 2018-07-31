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Кандидат в мэры Ижевска из Татарстана раскритиковал устроенные для претендентов дебаты

14:11, 31.07.2018
Кандидат в мэры Ижевска из Татарстана раскритиковал устроенные для претендентов дебаты
Фото: izhlife.ru

Кандидат на пост главы Ижевска из Татарстана Роман Альчиков раскритиковал организованные местными журналистами дебаты. Он сообщил, что на первую сессию его не пустили, а на второй не стали проводить голосование, якобы испугавшись возможных результатов.

В своем посте на Facebook житель Агрыза, замдиректора ООО «УК «Строительно-монтажное предприятие — 184» Роман Альчиков поблагодарил организаторов дебатов за «возможность презентовать себя широкой публике».

Однако он отметил, что о проведении первой серии дебатов он узнал случайно, приехал на них, но его якобы не пустили за стол с другими претендентами. При этом ведущая сообщила, что кандидаты из Татарстана не смогли приехать.

Тогда в дебатах участвовали председатель гордумы Ижевска Олег Гарин, бывший депутат госсовета Удмуртии от КПРФ Владимир Чепкасов, директор гуманитарного лицея Михаил Черемных и и.о. ректора филиала РАНХиГС Максим Тенсин. Советник главы Удмуртии Константин Сунцов от участия отказался.

По итогам первой серии было организовано голосование за всех 13 кандидатов по телефону и в Интернете. Лидером стал Олег Гарин с 400 голосами. Кандидатуру Романа Альчикова поддержали 10 человек.

27 июля прошла вторая серия дебатов, на которую пригласили 6 менее известных кандидатов, в том числе двоих участников из Татарстана — Романа Альчикова и Рената Хайруллина.

ОбществоВласть УдмуртияТатарстан
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