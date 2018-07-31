Кандидат в мэры Ижевска из Татарстана раскритиковал устроенные для претендентов дебаты

Кандидат на пост главы Ижевска из Татарстана Роман Альчиков раскритиковал организованные местными журналистами дебаты. Он сообщил, что на первую сессию его не пустили, а на второй не стали проводить голосование, якобы испугавшись возможных результатов.

В своем посте на Facebook житель Агрыза, замдиректора ООО «УК «Строительно-монтажное предприятие — 184» Роман Альчиков поблагодарил организаторов дебатов за «возможность презентовать себя широкой публике».

Однако он отметил, что о проведении первой серии дебатов он узнал случайно, приехал на них, но его якобы не пустили за стол с другими претендентами. При этом ведущая сообщила, что кандидаты из Татарстана не смогли приехать.

Тогда в дебатах участвовали председатель гордумы Ижевска Олег Гарин, бывший депутат госсовета Удмуртии от КПРФ Владимир Чепкасов, директор гуманитарного лицея Михаил Черемных и и.о. ректора филиала РАНХиГС Максим Тенсин. Советник главы Удмуртии Константин Сунцов от участия отказался.

По итогам первой серии было организовано голосование за всех 13 кандидатов по телефону и в Интернете. Лидером стал Олег Гарин с 400 голосами. Кандидатуру Романа Альчикова поддержали 10 человек.

27 июля прошла вторая серия дебатов, на которую пригласили 6 менее известных кандидатов, в том числе двоих участников из Татарстана — Романа Альчикова и Рената Хайруллина.