Ижевский радиозавод начал выпуск комплексов «Автодория» для казанской компании

Ижевский радиозавод изготовил опытную партию систем автоматической фиксации нарушений ПДД для казанской компании «Автодория».

«Первая опытная партия из 20 изделий уже отгружена заказчику», — сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам технического директора компании «Автодория» Антона Куховаренко, на базе Ижевского радиозавода компания намерена изготовить порядка тысячи систем фиксации, а до конца 2024 года — в общей сложности 6 тыс. изделий. Он отметил, что это позволит полностью обновить оборудование фотовидеофиксации во всех регионах присутствия компании.

В пресс-службе правительства республики добавили, что первый комплекс «Автодория 3.0» сегодня уже установлен в Ижевске, также такие системы появятся на территории других субъектов России.

Ранее «Реальное время» писало, что казанские комплексы «Автодория», установленные на татарстанских участках федеральной трассы М7, могут быть демонтированы и выведены из эксплуатации.



