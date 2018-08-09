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Ижевский радиозавод начал выпуск комплексов «Автодория» для казанской компании

19:42, 09.08.2018

Ижевский радиозавод изготовил опытную партию систем автоматической фиксации нарушений ПДД для казанской компании «Автодория».

«Первая опытная партия из 20 изделий уже отгружена заказчику», — сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам технического директора компании «Автодория» Антона Куховаренко, на базе Ижевского радиозавода компания намерена изготовить порядка тысячи систем фиксации, а до конца 2024 года — в общей сложности 6 тыс. изделий. Он отметил, что это позволит полностью обновить оборудование фотовидеофиксации во всех регионах присутствия компании.

В пресс-службе правительства республики добавили, что первый комплекс «Автодория 3.0» сегодня уже установлен в Ижевске, также такие системы появятся на территории других субъектов России.

Ранее «Реальное время» писало, что казанские комплексы «Автодория», установленные на татарстанских участках федеральной трассы М7, могут быть демонтированы и выведены из эксплуатации.


Бизнес УдмуртияТатарстан
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