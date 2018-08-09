АС Поволжского округа подтвердил законность сделки «Алтынбанка» с «ИнтехБанком» на 200 млн рублей

Арбитражный суд Поволжского округа признал законность операции по перечислению 200 млн рублей из «ИнтехБанка» в «Алтынбанк».

Таким образом, уже вторая инстанция подряд — после Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда — оставила жалобу конкурсного управляющего «Интеха» Агентства по страхованию вкладов без удовлетворения, говорится в сообщении на сайте федерального реестра о банкротстве.

Напомним, что в марте Арбитражный суд РТ признал законной операцию по перечислению «Алтынбанку» 200 млн рублей «ИнтехБанком» в декабре 2016 года. Подробнее — в материале «Реального времени».