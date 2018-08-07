В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на топливо

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Предельную цену на топливо предлагается устанавливать с 2019 года.



«Причины роста цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке России носят преимущественно не рыночный характер, а связаны с реализацией налогового маневра»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По их мнению, это позволит защитить потребителей от сильных ценовых колебаний на рынке.

Ранее стало известно, что В 2019 году рост акцизов на бензин и дизельное топливо, заложенный в бюджет, может быть компенсирован компаниям за счет «возвратного» акциза на нефть.