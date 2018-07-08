Саратовский блогер просит у властей США политического убежища

В Саратове гражданский активист и видеоблогер Евгений Ширманов просит политического убежища в США. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

Ширманов признался, что родной дом стал для него «местом гонения и преследования». Именно поэтому он обратился к властям США с просьбой об убежище.

«Не так давно я подвергся жестокому избиению, мой дом сожгли, затем меня избили представители государственной власти, к которым я обратился за гарантированной мне в ряде нормативных правовых актов РФ помощью», — отметил он.

Напомним, на активиста неоднократно совершались нападения. Последнее произошло в марте. В квартиру к Ширманову проникли двое молодых людей. Угрожая расправой, они избили общественника. Позднее злоумышленники были найдены и осуждены.

Ранее Верховный суд Татарстана признал саратовского блогера виновным в нарушении ПДД.