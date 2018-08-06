Вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин возглавит рабочую группу по взысканию алиментов

В Татарстане появится рабочая группа по взысканию алиментов. Поручение о ее создании дал президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.



Рабочую группу возглавит вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. В ее состав войдут представители ряда министерств и ведомств, в том числе Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ и прокуратуры, сообщает РБК.

Членам рабочей группы будет необходимо разработать эффективную стратегию для взыскания долгов. Результаты работы будут обсуждаться каждую неделю на совещании у президента Татарстана.

Отметим, что в Татарстане долги по алиментам есть у 20 тысяч жителей республики. Общая сумма невыплаченных алиментов превышает 3 млрд рублей.