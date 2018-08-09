Минниханов возглавил июльский медиарейтинг глав регионов ПФО

Президент РТ Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг среди глав регионов ПФО за июль 2018 года. Об этом говорится в исследовании «Медиалогии».

Вторую строчку в округе занял врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Третье место, по данным «Медиалогии», досталось врио главы Самарской области Дмитрию Азарову.

В масштабе России Рустам Минниханов стал третьим, уступил лишь губернатору Московской области Андрею Воробьеву и мэру Москвы Сергею Собянину.

Напомним, что президент РТ Рустам Минниханов занял шестое место в рейтинге губернаторов России по упоминаемости в соцмедиа в 2017 году.