В Самаре из-за марафона перекроют центральные улицы

Из-за марафона на Кубок главы города в Самаре перекроют часть улиц.

Для автомобилистов будет ограничено движение в центре — по Волжскому проспекту, улицам Ново-Садовой, Молодогвардейской, Маяковской, Максима Горького до улицы Ленинградской, сообщили в администрации Самары.

Отметим, что марафон состоится 19 августа. Дистанция полумарафона пройдет в один круг, а марафон — в два круга. Треки начнутся и закончатся возле бассейна ЦСК ВВС. Ожидается, что он соберет более 5 тысяч участников и 10 тысяч болельщиков из 150 городов России, а также других стран.

Напомним, ранее стало известно, что проведение серии любительских спортивных соревнований Timerman обойдется бюджету РТ в 18,6 млн рублей.