Посольство России назвало новые санкции США «драконовскими»

США ввели «драконовские» санкции против России под надуманным предлогом. Об этом заявили в российском посольстве в Вашигтоне.

«Восьмого августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые «драконовские» санкции под надуманным предлогом «использования правительством Российский Федерации» нервно-паралитического вещества «Новичок» против гражданина Великобритании С.Скрипаля и его дочери», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что американская сторона в очередной раз не предоставила доказательств якобы причастности России к инциденту в британском Солсбери.

В дипмиссии также подчеркнули, что у США якобы имеются материалы, по которым можно сделать вывод о «причастности России» к случившемуся в Великобритании, но американская сторона отказалась их предоставить дипломатам из России, сославшись на конфиденциальность информации.

Напомним, что Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.