Задержанных в США за мошенничество россиян хотят перевести в другую тюрьму

Четырех задержанных в США россиян по делу о крупном мошенничестве и отмывании денег могут перевести в тюрьму Нью-Йорка, где уже находится пятый гражданин РФ Максим Суверин.



«Мы ожидаем, что остальных задержанных россиян тоже могут перевести в тюрьму Нью-Йорка», — передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексея Топольского.

Отмечается, что перевод может быть связан с тем, что запросы на задержание этих граждан были выданы нью-йоркским офисом ФБР.

Ранее ФБР США задержало четырех граждан России. Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.