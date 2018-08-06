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В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

19:53, 06.08.2018
В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег
Фото: mil.ru

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России. Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

«Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем. Держим ситуацию на особом контроле», — говорится в сообщении Генконсульства России в США.

Россиян задержали в период с 1 по 3 августа. Отмечается, что Генконсульство уже послало запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным.

Происшествия
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