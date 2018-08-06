В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России. Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.



«Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем. Держим ситуацию на особом контроле», — говорится в сообщении Генконсульства России в США.



Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем.

Держим ситуацию на особом контроле.

— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018 г.

Россиян задержали в период с 1 по 3 августа. Отмечается, что Генконсульство уже послало запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным.