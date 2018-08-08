Александр Бурмистров: «У нашего звена один гол в четырех играх, конечно, надо работать»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров подвел итоги неудачного для казанской команды предсезонного турнира Sochy hockey open 2018 и рассказал, над чем еще нужно работать.

— Удаления сломали нам игру, в том числе и мое удаление неоправданное тоже было. Где-то не справились с эмоциями.

— Какие итоги можно подвести и какую работу провели, доволен ли ты своей работой?

— Провели очень хорошую работу на сборах, здесь понятное дело, что мы были не в свежем виде. Есть к чему стремиться и над чем работать.

— Алексей Потапов говорит, что пока не удается найти взаимопонимание в звене. В чем дело?

— За четыре игры забили один гол, конечно, не получается игра. Ну ничего, будем искать выходы, смотреть нарезки, работать с тренерами, — приводит слова Бурмистрова корреспондент «Реального времени».

«Ак Барс» в последнем матче турнира «всухую» проиграл СКА (0:4)