Защита сестер Хачатурян обратились к Москальковой с просьбой содействовать в переводе под домашний арест

Защита сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца, просит уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову о содействии в смягчении меры пресечения девушкам. Об этом сообщил адвокат Ангелины Хачатурян Тамерлан Жилов.



«Сторона защиты, в том числе и я, попросила Татьяну Николаевну обратиться к следствию с официальным ходатайством о переводе девушек под домашний арест. Надеемся на ее скорую реакцию и помощь в смягчении нашим подзащитным меры пресечения», — приводит его слова RT.

По словам адвокатов, в случае перевода сестер под домашний арест их разместят в отдельных квартирах, где их смогут посещать адвокаты, психологи и школьные учителя.

Напомним, что 28 июля в доме на севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. В ходе допроса его дочери — Кристина, Мария и Ангелина — признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания». Суд арестовал всех троих до 28 сентября.