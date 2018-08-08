Защита сестер Хачатурян обратились к Москальковой с просьбой содействовать в переводе под домашний арест
Защита сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве отца, просит уполномоченную по правам человека Татьяну Москалькову о содействии в смягчении меры пресечения девушкам. Об этом сообщил адвокат Ангелины Хачатурян Тамерлан Жилов.
«Сторона защиты, в том числе и я, попросила Татьяну Николаевну обратиться к следствию с официальным ходатайством о переводе девушек под домашний арест. Надеемся на ее скорую реакцию и помощь в смягчении нашим подзащитным меры пресечения», — приводит его слова RT.
По словам адвокатов, в случае перевода сестер под домашний арест их разместят в отдельных квартирах, где их смогут посещать адвокаты, психологи и школьные учителя.
Напомним, что 28 июля в доме на севере Москвы было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. В ходе допроса его дочери — Кристина, Мария и Ангелина — признали свою вину и сообщили, что отец причинял им «моральные страдания». Суд арестовал всех троих до 28 сентября.Происшествия
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