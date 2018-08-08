Вице-премьер Марий Эл: все школы республики откроются 1 сентября

Первый зампред правительства Марий Эл Михаил Васютин доложил главе республики Александру Евстифееву о подготовке школ республики к новому учебному году. Он подчеркнул, что все школы приступят к работе 1 сентября.

Васютин отметил, что сейчас контролирующие органы принимают объекты.

«Работы ведутся согласно плану организационно-технических мероприятий, которые охватывают весь перечень вопросов: обеспечение пожарной безопасности, выполнение санитарных мероприятий, укрепление материально-технической базы», — приводит слова вице-премьера «Медиапоток».

Как уточнил Васютин, особое внимание уделяется строительству плоскостных спортивных сооружений, а также ремонту спортивных залов. В этом году пришкольные стадионы будут открыты в семи объектах образования.

В ходе разговора Евстифеев и Васютин также затронули темы капитального ремонта школ, строительства новых образовательных учреждений, обеспеченности объектов образования учебниками.