В Самаре похитили и разбили трехтонную «пирамиду позора»

В Самаре похитили бетонную «пирамиду позора», установленную коммунальщиками перед домом должника.

В июле ее поставили за долг за воду и канализацию в размере более 45 тысяч рублей. Однако спустя некоторое время трехтонная конструкция исчезла. По версии компании «Самарские коммунальные системы», предположительно, именно должник разбил верхнюю часть пирамиды, заплатил деньги водителю, чтобы погрузить и вывезти пирамиду подальше от своего дома.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Пирамида найдена и возвращена предприятию. В компании также добавили, что теперь «пирамида позора» усовершенствована и «разбить и увезти ее стало практически невозможно».

Напомним, «РКС-Самара» продолжает устанавливать «пирамиды позора» у домов самых злостных неплательщиков, которые месяцами не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения. Для установки выбираются дома, владельцев которых нельзя отнести к социально незащищенным слоям населения.