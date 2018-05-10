В Самаре коммунальщики установили трехтонный арт-объект перед домом одного из должников

ООО «Самарские коммунальные системы» установило трехтонную бетонную пирамиду высотой 1,5 перед домом одного из неплательщиков в поселке Зубчаниновка в Самаре.



«Когда напоминание — трехтонная бетонная пирамида 1,5 метра в высоту и ширину — заняла свое позорное место перед домом должника, тот мгновенно выразил готовность оплатить счета. Хотя ранее ни одна из мер досудебного взаимодействия не помогали. И как только долг будет погашен, „груз“ переедет к следующему „забывчивому“ абоненту», — сообщает в четверг пресс-служба СКС.

Как уточняет «Интерфакс», после установки арт-объекта абонент согласился на оплату просроченных счетов.

Ранее прокуратура Челнов обнаружила задолженности УК на сумму 310 млн рублей.