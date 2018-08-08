КВЗ принимает участие в международной специализированной выставке АКТО-2018
Техника производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в 9-й международной специализированной выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО-2018), которая проходит с 8 по 10 августа в Казани.
На выставке КВЗ представляет образец полицейского Ансата, предназначенный для выполнения патрульных и спасательных операций, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах.
С 8 по 10 августа в рамках выставки АКТО-2018 состоится IV Съезд авиапроизводителей России. В работе Съезда примут участие более 450 представителей предприятий авиационной промышленности. Главная задача – обсуждение и выработка предложений в разрабатываемые Правительством РФ национальные проекты. Также 8 августа на Съезде авиапроизводителей состоится церемония награждения лауреатов и победителей конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2017 года.
В международном аэропорту «Казань» с 9 по 10 августа на базе группы компаний «Тулпар» будет организован Региональный форум деловой авиации. Программа форума включает в себя заседание Объединенной Национальной Ассоциации Деловой Авиации (ОНАДА), выступление экспертов отрасли и обсуждение актуальных вопросов эксплуатации, технического обслуживания и сертификации воздушных судов бизнес-авиации; статическую экспозицию самолетов и вертолетов бизнес-авиации для демонстрации возможностей деловой авиации потребителям. Казанский вертолетный завод продемонстрирует вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ансат в версии «Салон».
В завершение выставки АКТО-2018 состоится авиационный праздник «Я выбираю небо», который пройдет в формате авиашоу с богатой программой летно-показательных выступлений воздушных судов, показательных прыжков парашютистов-классиков и членов сборной команды России по купольной акробатике.
Партнерский материал
Справка
Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.
Новый легкий многоцелевой гражданский вертолет «Ансат» версии «Салон» предназначен для VIP и корпоративных пассажирских перевозок и является оптимальным вариантом для использования в качестве служебного борта при перелетах средней дальности между предприятиями группы компаний на территории республики.
Многоцелевые вертолеты семейства Ми-8МТВ-1 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Вертолет может быть оборудован внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза.
Выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» проводится один раз в два года. Цель мероприятия – развитие научного, технического и технологического потенциала предприятий и организаций, занятых разработкой и производством авиационной и ракетно-космической техники, расширение сотрудничества между предприятиями и научными организациями, активизация инновационной деятельности, содействие реализации принятой Правительством РФ Государственной программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.».
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