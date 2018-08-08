КВЗ принимает участие в международной специализированной выставке АКТО-2018

Техника производства Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) принимает участие в 9-й международной специализированной выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО-2018), которая проходит с 8 по 10 августа в Казани.

На выставке КВЗ представляет образец полицейского Ансата, предназначенный для выполнения патрульных и спасательных операций, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях и экологических катастрофах.

С 8 по 10 августа в рамках выставки АКТО-2018 состоится IV Съезд авиапроизводителей России. В работе Съезда примут участие более 450 представителей предприятий авиационной промышленности. Главная задача – обсуждение и выработка предложений в разрабатываемые Правительством РФ национальные проекты. Также 8 августа на Съезде авиапроизводителей состоится церемония награждения лауреатов и победителей конкурса «Авиастроитель года» по итогам 2017 года.

В международном аэропорту «Казань» с 9 по 10 августа на базе группы компаний «Тулпар» будет организован Региональный форум деловой авиации. Программа форума включает в себя заседание Объединенной Национальной Ассоциации Деловой Авиации (ОНАДА), выступление экспертов отрасли и обсуждение актуальных вопросов эксплуатации, технического обслуживания и сертификации воздушных судов бизнес-авиации; статическую экспозицию самолетов и вертолетов бизнес-авиации для демонстрации возможностей деловой авиации потребителям. Казанский вертолетный завод продемонстрирует вертолеты Ми-8МТВ-1 и Ансат в версии «Салон».

В завершение выставки АКТО-2018 состоится авиационный праздник «Я выбираю небо», который пройдет в формате авиашоу с богатой программой летно-показательных выступлений воздушных судов, показательных прыжков парашютистов-классиков и членов сборной команды России по купольной акробатике.

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