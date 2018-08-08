В Пермском крае зафиксирован еще один случай истощения школьницы

В Пермском крае в городе Краснокамск зафиксирован еще один случай истощения школьницы.

В начале августа в больницу Краснокамска была доставлена 16-летняя девочка с диагнозом истощение. Ранее она уже пыталась вылечиться от недуга, но родители вновь обратились к медикам.

Как стало известно изданию «Вкурсе», в июле школьница решила сесть на диету. В скором времени она стала сильно худеть, решив отказаться от еды. Ее вынужденно положили в больницу с весом чуть более 35 килограммов.

Спустя некоторое время ее выписали, но у нее произошел рецидив — она снова села на диету. На данный момент врачи борются за жизнь подростка. Девочка уже начинает набирать вес.

Напомним, в Краснокамске за месяц это второй случай истощения подростка. Первый закончился смертью девочки. Утром 16 июля этого года жительница Краснокамска, увидев, что ее дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи.

Прибывшие медики констатировали смерть девочки. Как пишут местные СМИ, причина смерти ребенка — сильное истощение. По предварительной версии, школьницу не кормили все лето, у семьи не было денег даже на продукты.

Расследование уголовного дела по факту смерти девочки взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Также губернатор Пермского края Максим Решетников поручил организовать проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района, органов опеки и школы, где училась погибшая девочка.

