Власти Пермского края проверят школу, где училась «погибшая от голода» девочка

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил организовать проверку комиссии по делам несовершеннолетних Краснокамского района, органов опеки и школы, где училась, как пишут местные СМИ, погибшая от истощения девочка.

По словам губернатора, еще рано делать поспешные выводы, «необходимо дождаться результатов расследования и привлечь к ответственности всех виновных».

«Очевидно, решения, которые мы приняли, по работе с детьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях, надо внедрять как можно быстрее», — подытожил Решетников.

Напомним, утром 16 июля года жительница Краснокамска увидев, что ее дочь находится в бессознательном состоянии, вызвала врачей скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть девочки.

По предварительной версии, школьницу не кормили все лето, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. После обыска квартиры следователи пришли к выводу, что семья была в затруднительном финансовом положении, так как в доме даже не было продуктов.